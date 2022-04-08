نجاح خطة استقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة بالتوسعة السعودية الثالثة في المسجد الحرام

أعلنت وكالة الشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية نجاح خطتها التشغيلية لتقديم الخدمات للمصلين داخل التوسعة السعودية الثالثة من خلال توفير جميع الخدمات لرواد وقاصدي المسجد الحرام.
وأوضح المدير العام للإدارة العامة للتوسعة الشمالية المهندس وليد المسعودي أن الإدارة تتولى مراقبة ومتابعة جاهزية جميع الأعمال الخدمية والفنية والهندسية ومنها دورات المياه، وتخصيص فرق عمل لمراقبة مجمعات السلالم الكهربائية، وكذلك التأكد من جودة التكييف.
وبيّن أن الشيلرات يعتمد تشغيلها بناءً على الحاجة لها من درجة حرارة الجو الخارجي وعدد المصلين الموجودين وكذلك الاستفادة من تجهيزات الإضاءة الكهربائية والطبيعية الداخلية والخارجية، وتشغيل المشربيات الرخامية، إلى جانب تأمين حافظات ماء زمزم المبارك. وفق “أخبار 24”.