مسؤول بـ”المسجد الحرام” يوضح كيف تتم أعمال التشغيل والصيانة في الحرم المكي

قال مدير عام الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالمسجد الحرام المهندس عامر اللقماني، إن أعمال التشغيل والصيانة في الحرم المكي تتم وفق الأصول الفنية والهندسية المعمول بها عالمياً.
وأوضح اللقماني أنه تم عمل أكثر من 100 ألف صيانة لجميع المعدات الكهروميكانيكية، والإلكترونية والعناصر المعمارية بالمسجد الحرام خلال هذا العام، مشيراً إلى أن المعدة الواحدة تخضع لـ20 صيانة سنوياً لضمان كفاءتها.
ونوه إلى أن أعمال الصيانة تتم على أيدي كفاءات وطنية مؤهلة ومدربة، مبيناً أن هناك بعض التخصصات النادرة عالمياً كأنظمة الصوت، وأنظمة التحكم والمراقبة، وأنظمة الحماية الكهربائية. وفق “أخبار 24”.
تعرّف في هذا التقرير المرئي كيف تتم أعمال التشغيل والصيانة في المسجد الحرام وفق الأصول الفنيّة والهندسية المعمول بها عالميًا. #صياما_وقياما
#معتمرون_آمنون
#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/kLcpeklGep
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) April 8, 2022