“البلدية والإسكان” تستعرض الحلول الرقمية التي سهلت الإجراءات وساهمت في تقديم الخدمات

تشهد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحولاً رقميًا في المجالات كافة، تعزيزًا للتحول الرقمي وتحقيق مستهدفات الوزارة الاستراتيجية في القطاعين البلدي والإسكاني وفقَ منظومة رقمية مستدامة.
ويهدف هذا التحول الرقمي إلى الوصول لخدمات رائدة لمدن رقمية ذكية ومبتكرة توفر حياة مزدهرة للعملاء، وتطوير نماذج العمل الجديدة ورحلات العملاء المبتكرة، وتمكين فرص الاستثمار من البيانات والخدمات، ورفع مستوى رضا ومشاركة العميل، وكذلك توفير بيانات موحدة وموثوقة لتحسين مرونة وكفاءة المنظومة الرقمية.
وفي التقرير التالي نعرض لكم الحلول الرقمية التي سهلت الإجراءات وساهمت في التحول الرقمي لتقديم الخدمات:
منصات القطاع البلدي:
منصة “بلدي”:
تشمل البوابة عدة خدمات رئيسية يأتي في مقدمتها الخدمات التفاعلية التي تساعد في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، والخدمات الإلكترونية التي تساعد على تقديم الطلبات الإلكترونية لاستخراج الرخص الأكثر استخدامًا، إضافة إلى الخدمات المعلوماتية التي تساعد العملاء في اتخاذ القرارات ذات العلاقة بما يسهم في تحسين مستوى الرضا عن جهات القطاع البلدي.
واستقبلت “بلدي” أكثر من 3 ملايين طلب خدمة لأكثر من 1,8 مليون مستفيد من خلال 124 خدمة تلبي 80 في المائة من الاحتياج الرقمي لعملاء القطاع البلدي، كما أسهمت في إصدار أكثر من 115 ألف رخصة تجارية لمختلف الأنشطة وأكثر من 88 ألف رخصة إنشائية خلال العام الماضي، وتكاملت مع المنصة أكثر من 25 جهة ذات علاقة بالخدمات البلدية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي ركزت على تفعيل الشراكة والشفافية بين القطاعات الحكومية والمواطنين.
تطبيق “بلدي”:
دشن تطبيق “بلدي” 12 خدمة رقمية في عام 2021 أبرزها خدمة “صور وأرسل” لحث المواطنين والمقيمين على رصد مظاهر التشوه البصري، والتي مكنت المستخدمين من رفع البلاغات بكل سهولة خلال 30 ثانية، حيث زادت نسبة الرضا لساكني المدن عن تحسين المشهد الحضري لتصل إلى 76% من خلال 800 ألف بلاغ مصور عن طريق “صور وأرسل”.
كما دشن “بلدي” نظام إصدار الشهادات الصحية ورخص المتاجر المتنقلة وخدمة رخص السكن الجماعي للعمالة.
منصة “ممتثل” الرقابية:
تتيح “ممتثل” تخطيط وتنفيذ الأعمال الرقابية من خلال أحدث التقنيات.
منصة “نسق”:
تختص “نسق” برخص الحفريات والتي تساهم في تحسين رحلة المستفيد في الحصول على تراخيص حفريات الخدمات العامة.
بوابة “فرص”:
تختص “فرص” بالاستثمار البلدي، والتي تجاوز عدد الفرص الاستثمارية المطروحة فيها أكثر من 8600 فرصة استثمارية متنوعة في نشاطها وحجمها ومواقعها للمستثمرين في القطاع البلدي في مختلف مدن ومناطق المملكة، وذلك بكل يسر وسهولة دون زيارة مقار الأمانات والبلديات للتعرف على هذه الفرص.
منصات قطاع الإسكان:
برنامج “سكني”:
يعد “سكني” منصة إلكترونية شاملة تقدم العديد من الحلول السكنية المتنوعة التي تُمكّن الأسر المستحقة للدعم السكني من اختيار الحلول السكنية التي تلائمها عبر خطوات رقمية سهلة وميسرة، وحققت المنصة أرقاماً لافتة في العام الماضي.
وسجل تطبيق سكني أكثر من 5 ملايين زيارة في العام الماضي إضافة إلى أكثر من 1.4 مليون زيارة في الربع الأول من العام الجاري، كما استفاد أكثر من 1.2 مليون أسرة من خدمة الاستحقاق الفوري عبر تطبيق سكني منها 500 ألف أسرة سكنت منازلها.
وأصدر التطبيق أكثر من 607 آلاف شهادة تصرفات عقارية، إلى جانب توفير عدة خدمات رقمية أبرزها خدمة الاستحقاق الفوري وخدمة الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية في 115 مشروعاً توفر أكثر من 150 ألف وحدة سكنية.
وأطلق البرنامج مؤخراً منصة سكني المطورة، والتي أضيفت لحزمة خدماتها السابقة أربع خدمات جديدة، هي: خدمة التمويل الإلكتروني وخدمة السوق العقاري وخدمة التصاميم الداخلية وخدمة ولاء سكني.
شبكة “إيجار”:
هي شبكة إلكترونية رقمية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة وحفظ حقوق أطراف العلاقة الإيجارية، حيث أسهمت المنصة في تنظيم عملية الدفعات الإيجارية، وخلال عام 2021 تم توثيق ما يزيد عن 1.23 مليون عقد إيجاري على المنصة منها 991 ألف عقد سكني و240 ألف عقد إيجاري. وفق “أخبار 24”.
مركز “إتمام”:
يقوم مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” بتسريع وتيرة العمل في المشروعات السكنية بالمملكة، وزيادة حجم الاستثمار في القطاع العقاري، حيث تم جمع خدمات التطوير العقاري في بوابة رقمية واحدة؛ لتسهيل وتمكين المطورين العقاريين من الحصول على الاعتمادات والتراخيص، حيث قام المركز عبر منصته وبالربط الإلكتروني مع الجهات المعنية في العام الماضي بإنهاء اعتماد أكثر من 732 مليون م2 عبر المنصة منذ إنشائه.
منصة “جود الإسكان”:
منصة إلكترونية متكاملة تهدف إلى إشراك المجتمع في تقديم يد العون للعطاء الخيري السكني، حيث تقدم خدماتها عبر 3 مسارات هي “دعم توفير السكن وتوفير الإيجار والمساهمة العامة”، حيث وصل عدد المساهمين فيها ما يقارب 3,8 مليون مساهم قدموا ما يزيد عن 700 مليون ريال استفاد منها ما يقارب 35 ألف مستفيد.
وقد تُوّجت هذه الجهود باعتماد هيئة الحكومة الرقمية لكلٍّ من منصة “بلدي” ومنصة “سكني” ومنصة “إيجار” كمنصات موحدة لخدمات المدينة الرقمية وتحقيق الوزارة مرحلة “التكامل” في قياس التحول الرقمي التاسع الذي تشرف عليه هيئة الحكومة الرقمية وتحقيق نسبة 70% في مؤشر النضج المؤسسي.