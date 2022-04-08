أوضح إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ سليمان الرحيلي، أن تصاميم توسعة المسجد رُوعي فيها المحافظة على طبيعة بنائه والجانب الجمالي والإبداعي في المظهر.
وأوضح خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، أن التوسعة ستقفز بمساحة المسجد من 5 آلاف متر إلى 50 ألفًا، والطاقة الاستيعابية من 13 ألفًا إلى 66 ألفًا، لافتاً إلى أن التوسعة ستتضمن العناية بمرافق المسجد وما حوله وستحل مشكلة المواقف والازدحام. وفق “أخبار 24”.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أطلق أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء، وتطوير المنطقة المُحيطة به، موجهاً بتسمية المشروع باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
فيديو | إمام وخطيب مسجد #قباء لـ #نشرة_النهار:
سيتم مراعاة “الإبداع في المظهر” و “المحافظة على طبيعة المسجد” في مشروع توسعة المسجد pic.twitter.com/gu7p7k4xqn
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 8, 2022