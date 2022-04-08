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جديد المحليات > “مستشفى الملك فيصل التخصصي” يوضح طريقة حصول المرضى القادمين من خارج الرياض على الإسكان الخيري
08/04/2022   11:33 م

“مستشفى الملك فيصل التخصصي” يوضح طريقة حصول المرضى القادمين من خارج الرياض على الإسكان الخيري

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كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي، طريقة الحصول على خدمات الإسكان الخيري، التي تهدف إلى مساعدة مرضى القادمين من خارج الرياض ولديهم مواعيد متعددة ومتقاربة.

وبين أن المريض عليه التوجه إلى أقرب مكتب خدمات اجتماعية إذا كان يراجع في العيادات الخارجية، ومن ثم يقوم الأخصائي بالتأكد من مواعيده ويطلعه على اللوائح والأنظمة.

وأشار إلى أن الأخصائي الاجتماعي بعد تعبئته النموذج المخصص لهذه الحالات يحيل المريض إلى السكن بعد توقيعه على استمارة التحويل.

وأضاف أن المريض إذا كان منوّمًا ولديه خروج من المستشفى يتواصل الفريق الطبي مع الأخصائي المسؤول لتقديم الخدمة.

وكشف المستشفى أن الخدمة مقدمة للمريض ومرافق واحد فقط، وفي حال عدم توفرها تقدم بدائل أخرى.

خدمات الإسكان الخيري في مستشفى الملك فيصل التخصصي

وفق “أخبار 24”.

“مستشفى الملك فيصل التخصصي” يوضح طريقة حصول المرضى القادمين من خارج الرياض على الإسكان الخيري

جديد المحليات
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