بالفيديو والصور.. “الشباب” يستهل مشواره في الآسيوية بثلاثية في مرمى “مومباي” الهندي

استهل فريق الشباب مشواره بالنسخة الجارية من دوري أبطال آسيا بالفوز بثلاثية نظيفة أمام نظيره الهندي، مومباي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.
وتقدّم نادي الشباب بعد مرور (36) من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه الأرجنتيني بانيغا من ركلة جزاء قبل أن يضيف الهدف الثاني بالدقيقة (68) ثم سجل تركي العمار الهدف الثالث بالدقيقة (77).
وحصد الشباب بهذا الفوز أول ثلاث نقاط ليتصدر بها المجموعة منتظرًا نتيجة مباراة الجزيرة الإماراتي ونظيره القوة الجوية العراقي بالمجموعة ذاتها، فيما يتذيل مومباي الترتيب بدون أي نقطة.
وإليكم ملخصاً بأبرز أحداث المباراة:
وبدأ الشوط الأول بمحاولات من قبل لاعبي الفريقين للسيطرة على الكرة ثم بدأت خطورة فريق الشباب تظهر فسدد لاعبه نواف العابد بالدقيقة (18) تسديدة مرت بعيدة عن المرمى.
وواصل فريق الشباب السيطرة والضغط على نظيره مومباي بتسديدات متتالية على المرمى قبل أن يُشهر حكم اللقاء بالدقيقة (32) بطاقة صفراء ضد لاعب مومباي براتاب سينغ.
وحصل فريق الشباب بالدقيقة (34) على ركلة جزاء بعدما عرقل حارس مومباي اللاعب كارلوس جونيور ليُسدد زميله الأرجنتيني بانيغا الركلة بنجاح بالدقيقة (36) متقدمًا للشباب بهدف.
وأرسل لاعب الشباب عبدالله الشامخ بالدقيقة (42) كرة عرضية شتتها دفاع مومباي ثم أرسل بانيغا بالدقيقة (44) ركلة ركنية أبعدها الدفاع أيضًا.
وسدد لاعب الشباب كارلوس جونيور كرة وصلته من زميله بانيغا بالدقيقة (45) قوية ولكن بجوار مرمى مومباي.
وواصل فريق الشباب الضغط ببداية الشوط الثاني فسدد لاعبه نواف العابد بالدقيقة (49) كرة تصدى لها حارس مومباي.
وسجل لاعب الشباب، الأرجنتيني بانيغا الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة (69) بتسديدة من داخل منطقة جزاء مومباي سكنت مرمى الفريق الهندي. وفق “أخبار 24”.
وسدد بعده زميله عبدالله الجوعي كرة بالدقيقة (73) ولكنها مرت بعيدة عن المرمى قبل أن يُسجل تركي العمار الهدف الثالث للشباب بالدقيقة (77) بعدما وصلته عرضية من زميله فواز الصقور.
شاهد هدف #بانيغا لـ #الشباب في مرمى #مومباي 📽️⚽#مومباي_الشباب ️pic.twitter.com/5jWiPmo3ct
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) April 8, 2022
شاهد الهدف الثاني لـ #الشباب في مرمى #مومباي الذي سجله #بانيغا ⚽️📽️#الشباب_مومباي #مومباي_الشبابpic.twitter.com/mUdBwjZLD0
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) April 8, 2022
شاهد هدف #تركي_العمار لـ #الشباب في مرمى #مومباي ⚽️📽️#الشباب_مومباي #مومباي_الشبابpic.twitter.com/nnx8YHJpLJ
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) April 8, 2022