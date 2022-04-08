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رياضة > بانيغا: محظوظ بتسجيل هدفين أمام “مومباي”.. والمدرب أعطاني حرية أكثر في التحرك
08/04/2022   11:33 م

بانيغا: محظوظ بتسجيل هدفين أمام “مومباي”.. والمدرب أعطاني حرية أكثر في التحرك

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أبدى المحترف الأرجنتيني بصفوف نادي الشباب، سعادته بالتسجيل مرتين خلال مباراة فريقه أمام نظيره مومباي الهندي.

وقال بانيغا، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: “اليوم كنت محظوظًا؛ بتسجيل هدفين، وهذا يرجع لزملائي اللاعبين، والأهم لدي أن الفريق ينتصر ويتأهل للدور التالي، ولعبنا مباراة جيدة أمام مومباي، صحيح أضعنا العديد من الفرص ولكن المهم أننا خلقنا العديد من الفرص وحققنا الانتصار”.

وأتم المحترف الأرجنتيني بصفوف الشباب تصريحاته بقوله: “المدرب يعطيني أكثر حرية في التحرك بالملعب، ولكن هذه الاستراتيجية لن نعمل بها في كل المباريات لأن كل مباراة لها استراتيجياتها الخاصة”. وفق “أخبار 24”.

واستهل فريق الشباب مشواره بالنسخة الجارية من دوري أبطال آسيا بالفوز بثلاثية نظيفة أمام نظيره الهندي، مومباي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

بانيغا: محظوظ بتسجيل هدفين أمام “مومباي”.. والمدرب أعطاني حرية أكثر في التحرك

رياضة
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