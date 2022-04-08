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رياضة > مدرب “مومباي”: سعيد بظهورنا الأول في “الآسيوية”.. و”الشباب” استحق الفوز
08/04/2022   11:33 م

مدرب “مومباي”: سعيد بظهورنا الأول في “الآسيوية”.. و”الشباب” استحق الفوز

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أبدى المدير الفني الإنجليزي لفريق مومباي سيتي الهندي، ديس باكنجهام، سعادته بأداء فريقه خلال مباراة نظيره الشباب.

وقال المدرب الإنجليزي، خلال كلمته بالؤتمر الصحفي عقب المباراة: “سعيد بأدائنا في أول مشاركة لنا في البطولة الآسيوية، ولكن لم تتغير أهدافنا من المشاركة في البطولة”.

وأتم مدرب مومباي تصريحاته بقوله: “كانت مباراة جيدة والمنافسة كانت قوية في الشوط الأول، واستحق الشباب الفوز بناء على مجريات اللقاء”. وفق “أخبار 24”.

وهُزم فريق مومباي بثلاثية نظيفة، مساء اليوم (الجمعة) أمام نظيره الشباب، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالنسخة الجارية من دوري أبطال آسيا.

مدرب “مومباي”: سعيد بظهورنا الأول في “الآسيوية”.. و”الشباب” استحق الفوز

رياضة
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