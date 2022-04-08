“بانيغا” يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة مومباي بدوري الأبطال

حصل لاعب الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام مومباي الهندي في دوري أبطال آسيا.
واستهل فريق الشباب مشواره بالنسخة الجارية من دوري أبطال آسيا بالفوز بثلاثية نظيفة أمام نظيره الهندي، مومباي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.
وتقدّم نادي الشباب بعد مرور (36) من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه الأرجنتيني بانيغا من ركلة جزاء قبل أن يضيف الهدف الثاني بالدقيقة (68) ثم سجل تركي العمار الهدف الثالث بالدقيقة (77). وفق “أخبار 24”.
وحصد الشباب بهذا الفوز أول ثلاث نقاط ليتصدر بها المجموعة منتظرًا نتيجة مباراة الجزيرة الإماراتي ونظيره القوة الجوية العراقي بالمجموعة ذاتها، فيما يتذيل مومباي الترتيب بدون أي نقطة.