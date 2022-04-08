سوموديكا: تحكمنا في مباراة مومباي بنسبة 100%.. ولا بد من تحويل الفرص لأهداف

أبدى المدير الفني لفريق الشباب، سوموديكا، سعادته بأداء لاعبيه خلال المباراة التي جمعتهم مساء اليوم (الجمعة) بنظيرهم الهندي، مومباي.
وقال سوموديكا، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: “تحكمنا اليوم في المباراة بنسبة 100%، فقط الذي نحتاجه التركيز فأمام الهلال أضعنا عددا كبيرا من الفرص وأيضاً اليوم أضعنا فرصا كبيرة”.
وأتم مدرب الشباب تصريحاته بقوله: “لا بد أن نعمل بشكل أكبر وتحويل هذه الفرص لأهداف، مباراتنا القادمة أصعب أمام الجزيرة ونحتاج تركيزا أكبر وأنا سعيد في هذه البداية وسعيد أيضًا بخلق العديد من الفرص وهذا يدل على أن هناك عملا كبيرا من الفريق، لكن مثلاً فيه أسباب لعدم تركيز اللاعبين اليوم أفطرنا في الحافلة”. وفق “أخبار 24”.
واستهل فريق الشباب مشواره بالنسخة الجارية من دوري أبطال آسيا بالفوز بثلاثية نظيفة أمام نظيره الهندي، مومباي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.