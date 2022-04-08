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رياضة > “دياز” يُعلن تشكيل الهلال لمواجهة الشارقة الإماراتي في دوري الأبطال
08/04/2022   11:32 م

“دياز” يُعلن تشكيل الهلال لمواجهة الشارقة الإماراتي في دوري الأبطال

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أعلن المدير الفني لفريق الهلال رامون دياز، تشكيل فريقه لمواجهة الشارقة الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل الهلال على النحو التالي:

“عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، متعب المفرج، ياسر الشهراني، محمد كنو، سلمان الفرج، موسى ماريغا، ماتيوس بيريرا، ميشايل ديلغادو، صالح الشهري”.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

“محمد العويس، عبدالله الجدعاني، محمد البريك، حمد اليامي، محمد جحفلي، عبدالرحمن العبيد، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، عبدالله الحمدان، عبدالله رديف”. وفق “أخبار 24”.

“دياز” يُعلن تشكيل الهلال لمواجهة الشارقة الإماراتي في دوري الأبطال

رياضة
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