مصادر: تأجيل جلسة استماع “المولد”.. وهذا ما قدمه محامي اللاعب للجنة المنشطات

كشفت مصادر عن تأجيل جلسة الاستماع المُحددة من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات للاعب الفريق الأول بنادي الاتحاد فهد المولد.
وبينت المصادر لـ”سبورت 24″، أنه كان مقرراً أن تُعقد جلسة الاستماع يوم الأربعاء الماضي، عقب ظهور عينة إيجابية للاعب والتي تم على إثرها إيقافه لحين الانتهاء من الجلسة.
ولفتت إلى أن اللجنة قررت تحديد موعد الجلسة القادمة يوم 21 أبريل الجاري على أن تكون هذه الجلسة أولية للاعب، مشيرةً إلى أن محامي “المولد” قدم جميع المستندات للجنة الأربعاء الماضي، والتي تضمّنت تقارير المستشفى ووصفة الدواء وتقرير الطبيب المعالج، وكذلك تقرير مفصّل عن العلاج الذي تم وصفه للاعب.