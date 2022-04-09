“العدل” تعلن توفر وظائف جديدة للجنسين بالمرتبة الثامنة في الرياض

أعلنت وزارة العدل حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة الثامنة في الرياض، وذلك في مسميات “باحث شرعي، وباحث قانوني، ومحلل إحصاء، ومحلل نظم معلومات، ومصلح، ومحاسب”.
ويأتي ذلك ضمن المسابقة الوظيفية للحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والخبرات المطلوبة لكل وظيفة، حيث ستقوم الوزارة بإعلان النتائج عبر البوابة الإلكترونية في موعد أقصاه 1443/11/20هـ، ويعتبر المتقدم الذي لم يتم الإعلان عن اسمه غير مستكمل لشروط المسابقة.
وتضمّنت شروط المسابقة، توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وأن يكون المتقدم/ـه سبق له حضور “اختبار القدرة المعرفية” المحدد للجامعيين، وإرفاق نسخة من السيرة الذاتية، ورفع صورة من وثيقة التخرج بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة، وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة. وفق “أخبار 24”.
كما اشترطت المسابقة توفر اختبار “كفايات المصلح المسجل” الذي يعقده المركز الوطني للقياس كشرط أساسي لشغل وظيفة مصلح، والتقديم على الوظائف إلكترونياً من خلال موقع الوزارة، اعتباراً من الساعة 3 مساء يوم الأحد الموافق 1443/9/9، إلى الساعة 11 مساءً يوم الخميس الموافق 1443/9/13هـ، فيما ستتم دراسة الطلب من خلال البيانات المسجلة في بوابة الوزارة وصور المستندات المرفوعة حسب شروط الإعلان.