“سدايا”: تبرعات “إحسان” وصلت إلى أكثر من 260 مليون ريال في ساعاتها الأولى

كشف رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، الدكتور عبدالله الغامدي، عن وصول تبرعات منصة إحسان إلى أكثر من 260 مليون ريال في ساعاتها الأولى، مبيناً أن الحملة الثانية للتبرعات تجاوزت الحملة الأولى بـ 50 مليون ريال.
وقال”الغامدي”، إن عملية التبرع في منصة “إحسان” تخضع لحوكمة شاملة ودقيقة مدعومة ببنك البيانات الوطني وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحديد المناطق والحالات الأشد احتياجاً.
وأوضح أن عمليات التبرع تتم تحت رقابة اللجنة الإشرافية ممثلة في 12 جهة حكومية، تنبثق منها 5 لجان فرعية منها الشرعية، والصرف، والأمنية، والتنفيذ القضائي، مبيناً أنه تم اعتماد 9 لوائح تنظيمية منها لائحة نشر الفرص وسياسة الخصوصية للمتبرع والمستفيد ولائحة الصرف. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن منصة إحسان حققت خلال عام واحد إجمالي تبرعات تجاوزت 1.4 مليار ريال، وعمليات تبرع تجاوزت 22 عملية استفاد منها ما يزيد على 4.4 مليون مُستفيد، كما غطت أكثر من 9 آلاف فرصة تبرع اجتماعية وتعليمية وصحية وسكنية.
كلمة معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، رئيس اللجنة الإشرافية لمنصة إحسان د. عبدالله بن شرف الغامدي في #الحملة_الوطنية_للعمل_الخيري. pic.twitter.com/JunpuKsiVY
— منصة إحسان (@EhsanSA) April 8, 2022