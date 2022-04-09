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جديد المحليات > “سدايا”: تبرعات “إحسان” وصلت إلى أكثر من 260 مليون ريال في ساعاتها الأولى
09/04/2022   5:15 ص

“سدايا”: تبرعات “إحسان” وصلت إلى أكثر من 260 مليون ريال في ساعاتها الأولى

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كشف رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، الدكتور عبدالله الغامدي، عن وصول تبرعات منصة إحسان إلى أكثر من 260 مليون ريال في ساعاتها الأولى، مبيناً أن الحملة الثانية للتبرعات تجاوزت الحملة الأولى بـ 50 مليون ريال.

وقال”الغامدي”، إن عملية التبرع في منصة “إحسان” تخضع لحوكمة شاملة ودقيقة مدعومة ببنك البيانات الوطني وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحديد المناطق والحالات الأشد احتياجاً.

وأوضح أن عمليات التبرع تتم تحت رقابة اللجنة الإشرافية ممثلة في 12 جهة حكومية، تنبثق منها 5 لجان فرعية منها الشرعية، والصرف، والأمنية، والتنفيذ القضائي، مبيناً أنه تم اعتماد 9 لوائح تنظيمية منها لائحة نشر الفرص وسياسة الخصوصية للمتبرع والمستفيد ولائحة الصرف. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن منصة إحسان حققت خلال عام واحد إجمالي تبرعات تجاوزت 1.4 مليار ريال، وعمليات تبرع تجاوزت 22 عملية استفاد منها ما يزيد على 4.4 مليون مُستفيد، كما غطت أكثر من 9 آلاف فرصة تبرع اجتماعية وتعليمية وصحية وسكنية.

“سدايا”: تبرعات “إحسان” وصلت إلى أكثر من 260 مليون ريال في ساعاتها الأولى

جديد المحليات
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