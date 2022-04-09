بالفيديو والصور.. الهلال يبدأ حملة الدفاع عن لقب دوري الأبطال بثنائية في شباك الشارقة الإماراتي

حقق فريق الهلال فوزا غاليا على نظيره الشارقة الإماراتي، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
وتقدم الهلال بالهدف الأول في الدقيقة 5 عن طريق صالح الشهري من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل الشارقة في الدقيقة 7 عن طريق اللاعب شوكوروف.
وسجل الهدف الثاني للهلال اللاعب ميشايل ديلغادو في الدقيقة 62 بتمريرة سحرية من ماتيوس بيريرا.
وبتلك النتيجة، حصد فريق الهلال أول 3 نقاط خلال مشواره بدور المجموعات ليتساوى مع الريان القطري الذي كان قد فاز على فريق الاستقلال بنتيجة 3-1.
أحداث المباراة
فرض فريق الهلال سيطرته على مجريات اللعب منذ الدقيقة الأولى وهدد مرمى الفريق الخصم في أكثر من مناسبة.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الهلال في الدقيقة 4، بعد سقوط موسى ماريغا داخل منطقة الجزاء، ليتقدم لتنفذيها صالح الشهري الذي سجل الكرة بنجاح.
وعاد فريق الشارقة للمباراة سريعا بتسجيل هدف التعادل أمام الهلال في الدقيقة 7 بتسديدة من اللاعب شوكوروف.
وأرسل ماتيوس بيريرا عرضية من الجانب الأيسر داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 17، لكن الكرة خرجت بسلام عن مرمى الفريق الإماراتي.
وكاد أن يسجل صالح الشهري الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 22، بعد عرضية من الجانب الأيسر، لكنه حول الكرة برأسه لأعلى المرمى.
وحاول موسى ماريغا استخدام سلاح التصويب عن بعد في الدقيقة 25، لكن كرته خرجت أعلى عارضة حارس مرمى الشارقة الإماراتي.
وأجرى المدير الفني لفريق الهلال تبديلا اضطراريا في الدقيقة 34، بدخول اللاعب عبدالله الحمدان بدلا من صالح الشهري الذي خرج مصابًا ولم يتمكن من استكمال المباراة. وفق “أخبار 24”.
ومع بداية الشوط الثاني قرر مدرب الهلال رامون دياز، إجراء ثاني التبديلات بدخول محمد جحفلي بدلا من جانغ هيون سو.
وتمكن اللاعب ميشايل ديلغادو من تسجيل الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 62 من زمن المباراة، مستغلا تمريرة رائعة من ماتيوس بيريرا.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الشارقة الإماراتي كايو لوكاس في الدقيقة 82.
أهداف المباراة |
الهلال 2 × 1 الشارقة#الهلال_الشارقة#دوري_أبطال_آسيا#قنوات_SSC pic.twitter.com/GQikQeakZU
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 8, 2022