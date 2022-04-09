أول تعليق من مدرب الشارقة بعد الخسارة أمام الهلال في دوري الأبطال

علق المدير الفني لفريق الشارقة الإماراتي كوزمين أولارويو على هزيمة فريقه أمام الهلال، بنتيجة هدفين لهدف، في الجولة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وقال كوزمين في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “المهاجم كايو كان معزولا لم تصله كرات وفارق الإمكانيات واضح بين الفريقين ومنافستنا ستكون مع الفرق الأخرى للحصول على المركز الثاني”.
وأضاف: “الهلال يستحق الفوز، وكانوا أفضل منا اليوم، وحاولنا في بعض الهجمات المرتدة أن نشكل خطورة قليلة على مرمى الهلال”.
وتابع: “دفاعيا كان أداؤنا جيدا لكن هجومياً لم نقدم بشكل جيد، وبكل تأكيد هناك فرق باللاعبين بين الفريقين، وكما قلت سابقاً نحن نلعب على البطاقة الثانية فالبطاقة الأولى محجوزه للهلال”. وفق “أخبار 24”.
وأتم: “هناك تطور واضح في لاعبي الهلال حتى اللاعبون الشباب مثل ناصر الدوسري لديه إمكانيات عالية جداً، وذلك ينعكس على النتائج الإيجابية لفريق الهلال والمنتخب السعودي”.