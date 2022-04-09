“دياز”: أتمنى ابتعاد شبح الإصابات عن لاعبي الهلال

أكد المدير الفني لفريق الهلال رامون دياز، أن نتائج تشخيص إصابتي صالح الشهري وجانغ هيون سو ستظهر غدا، متمنيا ألا تكون صعبة.
وغادر الشهري وجانغ مواجهة الهلال والشارقة بعد تعرضهما للإصابة، ولم يكملا المباراة التي انتهت بفوز فريقهما بنتيجة 2-1، بالجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وقال دياز في تصريحات بعد المباراة: “لدينا ضغط كبير وهناك عدد من اللاعبين يشاركون مع منتخباتهم، وفيما يخص إصابة صالح الشهري وجانغ ستتضح نتائج فحوصاتهما غدًا وأتمنى ألا تكون صعبة”.
وأضاف: “حسمنا اللقاء بجدارة وقدمنا مستوى جيدًا أمام الشارقة، و أتمنى أن يبتعد شبح الإصابات عنا”.
وتابع: “لا أتفق كثيرًا مع هذا التوجه، لكن الطريقة التي ينتهجها الهلال تعتمد على المثلثات ‘ياسر وسلمان وميشائيل’ وياسر نعتبره مثل الجناح”. وفق “أخبار 24”.
وأتم تصريحاته: “هناك تسرع من اللاعبين في إنهاء الهجمات وكان باستطاعتنا تسجيل أهداف أكثر”.