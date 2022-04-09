“الشورى” يناقش مقترح بتعديل المادة الخاصة بجرائم التزوير

يناقش مجلس الشورى (الإثنين) المقبل عبر جلسته العادية الحادية والثلاثين “عبر الاتصال المرئي”، عددًا من الموضوعات، منها، طرح وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية، بشأن ملحوظات الأعضاء على مقترح تعديل المادة (الثالثة والعشرين) من النظام الجزائي لجرائم التزوير.
ويستعرض المجلس تقريراً بشأن مشروع توقيع مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة والحكومة العراقية في مجال الربط الكهربائي، والنقل البحري، وكذلك مذكرة تفاهم بين هيئة الإذاعة والتلفزيون، ووزارة الإعلام العمانية، بخلاف مذكرة أخرى مع باكستان في مجال توظيف العمالة.
ويدرس المجلس خلال نفس الجلسة تقريراً مقدماً من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن مشروع نظام السياحة المعدل؛ المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة 17 من نظامه. وفق “أخبار 24”.