كورونا في المملكة.. صفر وفيات مجدداً والإصابات دون المئة وانخفاض الحالات الحرجة

انخفضت الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما انخفضت الحالات الحرجة، فيما سجلت الوفيات صفرًا مجدداً، بعدما سجلته يوم الثلاثاء الماضي.
وتراجعت الحالات الجديدة دون المئة مجدداً، بعدما تجاوزات عتبة المئة خلال الأسبوع المنصرم، حيث أظهر تقرير وزارة الصحة حول مستجدات كورونا اليوم (السبت) تسجيل 95 إصابة بكورونا، ليستمر منحنى انخفاض الإصابات بالفيروس في المملكة في النزول الذي بدأه منذ 19 يناير 2022.
وتواصل انخفاض الحالات الحرجة، إذ غادرت 9 حالات العناية المركزة، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 78، لتواصل منحناها التنازلي الذي بدأته منذ مطلع فبراير الماضي.
ولم تسجل أي حالات وفاة نتيجة كوفيد 19 في المملكة، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، بعدما تم تسجيل صفر وفيات يوم الثلاثاء الماضي لأول مرة منذ عامين. وبذلك بقي إجمالي الوفيات عند 9055 حالة وفاة.
في المقابل تواصل ارتفاع حالات التعافي من الفيروس مقارنةً بالإصابات الجديدة، إذ تعافى 295 مصاباً من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 736910 من أصل 751717 إصابة.
وفق “أخبار 24”.