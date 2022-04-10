هيئة تقويم التعليم تحصل على اعتراف عالمي كجهة اعتماد لبرامج الطب البشري

حصلت هيئة تقويم التعليم والتدريب – ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد” – على اعتراف الاتحاد العالمي للتعليم الطبي كجهة اعتماد لبرامج الطب البشري.
وستكون مدة الاعتراف 10 سنوات إلى عام 2032م، بعد مرور المركز بتقييم شامل لعمليات الاعتماد الأكاديمي لبرامج الطب متضمنة المعايير والسياسات والإجراءات وفرق المراجعة وجودتها ومناسبة خبرات المشاركين فيها، وآليات اتخاذ القرار ومصداقيته ودقة أحكامه.
وتتركز أهمية الحصول على هذا الاعتراف في تحسين فرص التعلم والتنقل والتوظيف لخريجي البرامج الأكاديمية الوطنية المعتمدة من المركز في الطب البشري دوليا، مع تعزيز مكانة الهيئة والحضور الدولي لها بصفتها جهة تعتمد برامج الطب البشري داخل المملكة وخارجها.
وسيسهم هذا الاعتراف في تحسين الأداء وتعزيز علاقة الهيئة مع الهيئات وشبكات ضمان الجودة العالمية، وتوطين أفضل الممارسات العالمية في مجال اعتماد برامج الطب البشري. وفق “أخبار 24”.
وتعمل الهيئة على الاستمرار في تحسين أدائها وتطويره وصولاً لأعلى مستويات الثقة المحلية والإقليمية والدولية بما يليق مع مكانة المملكة، وما يلقاه التعليم وجودته من رعاية ودعم واهتمام بالغ من القيادة الرشيدة.
ويعدُ الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME) الذي تأسس في عام 1972م، منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح تعنى بتحسين جودة التعليم الطبي في جميع أنحاء العالم مع تعزيز أعلى المعايير العلمية والأخلاقية.