أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان اليوم (السبت)، على استمرار تحالف دعم الشرعية في اليمن بدعم المجلس القيادي اليمني، على كافة الأصعدة بما في ذلك الدعم العسكري لحين الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة.
وأوضح الأمير خالد، أن الشعب اليمني يستحق العيش بكرامة وسلام وأمن واستقرار، مشيراً إلى أن الصفحة الجديدة التي اختارها اليمنيون تتطلب استشعاراً للمسؤولية الوطنية من كافة شرائح المجتمع اليمني لبناء يمن سعيد يسمو بالعزة والشموخ.
ولفت إلى أنه يجب أن ينعم اليمن بالأمن والأمان ضمن منظومته الخليجية العربية، لينتقل من الفرقة والاختلاف والحرب إلى السلام والأمن والتنمية والازدهار. وفق “أخبار 24”.
وأشاد بالخطوة الشجاعة والتاريخية التي اتخذها الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، في نقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي، والتي أيدتها النخب والمكونات السياسية والمجتمعية اليمنية، وأجمع على دعمها المجتمع الدولي والتي تؤسس لمرحلة مهمة وحاسمة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.