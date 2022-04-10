ننتظر عودتك يا هدافنا.. “دياز” يوجه رسالة لـ” الشهري”

وجه المدير الفني لفريق الهلال، الأرجنتيني رامون دياز، رسالة إلى اللاعب صالح الشهري، بعد تأكد انتهاء موسمه بسبب الإصابة.
ونشر دياز صورته مع صالح الشهري، عبر حسابه بموقع “إنستقرام” برسالة قال فيها “ننتظر عودتك يا هدافنا”.
وتعرض صالح الشهري لإصابة بقطع في وتر القدم، على خلفية مشاركته مع الهلال في مباراة الشارقة الإماراتي، والتي سجل فيها هدفًا من ركلة جزاء. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الوحدة الطبية بنادي الهلال، أن الشهري بحاجة للعلاج لمدة تصل إلى تسعة أشهر كاملة، ليصبح عمليًا خارج حسابات منتخب السعودية في نهائيات كأس العالم في قطر، بعدما تزعم صدارة هدافي الأخضر في تصفيات كأس العالم، بإحرازه بسبعة أهداف.