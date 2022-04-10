رئيس ضمك: كنا مهددين بالهبوط للدرجة الثانية.. وحاربنا في دوري المحترفين

أكد رئيس نادي ضمك صالح أبو نخاع، أن الفريق كان مهددا بالهبوط للدرجة الثانية في عام 2019، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال فترة رئاسته يعد نجاحا بكل المقاييس على حد وصفه.
وقال أبو نخاع في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد:” قبل قدومنا لرئاسة النادي الناس كانوا محبطين، لكن بدعم من أمير المنطقة وجميع الداعمين استطعنا النهوض بالنادي بعد تصفية ديون 5 ملايين وصعدنا لدوري المحترفين”.
وأضاف:” نسبة النجاح مقرونة بالنتائج، وبالفعل النتائج التي تحققت تشير إلى نجاحنا، بعدما كانت مداخيل النادي معدومة، والنادي كان محملا بديون وعدم الصعود لمدة 50 عاما، نجحنا في أن يحقق النادي تجربة الجميع يُشيد بها”.
وأتم: “حاربنا في دوري المحترفين، وقولنا إن هدفنا أن نقدم فريقا يستحق الإشادة ونسعى لذلك بعيدا عن ضغوط المنافسة، والآن قدمنا منتجا الجميع يُشيد به، وبكل المقاييس يعتبر ما تحقق نجاحا”.وفق “أخبار 24”.
صالح أبو نخاع- رئيس نادي #ضمك: كنا مهددين بالهبوط للدرجة الثانية والناس كانوا محبطين ، لكن بدعم أمير المنطقة وجميع الداعمين استطعنا بالوقوف بالنادي بعد تصفية ديون 5 ملايين صعدنا لدوري المحترفين
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 9, 2022