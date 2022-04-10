رسميًا.. الهلال يُعلن تفاصيل إصابة “الشهري” و”جانغ هيون سو “

أعلن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، مساء اليوم السبت، حجم إصابة اللاعب صالح الشهري، والذي كان قد تعرض للإصابة خلال مشاركته أمام الشارقة الإماراتي.
وأوضحت الفحوصات الطبية تعرض صالح الشهري، لقطع في وتر القدم، ويحتاج على إثره لتدخل جراحي، سيتم تحديد موعده، وذلك بعد إتمام الإجراءات الرسمية.
وكان الشهري قد غادر مواجهة الشارقة الإماراتي، بعد إصابته في الشوط الأول للمباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 2-1.
وفي سياق آخر، وجد اللاعب جانغ هيون سو في عيادة الشريك الطبي للنادي، وذلك بعد تعرضه لشد في العضلة الخلفية. وفق “أخبار 24”.
ويستعد الهلال لمواجهة أمام الريان القطري، مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.