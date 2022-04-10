التقطت من علو ألف متر.. صور توثّق المشاهد المهيبة للمعتمرين ومشروعات التوسعة بالمسجد الحرام

وثّقت صور حديثة، بعضاً من المشاهد المهيبة للمُصلين والمُعتمرين بالمسجد الحرام، والمشروعات التي يُجرى تنفيذها بصحن المطاف والساحات الخارجية.
وأظهرت الصور التي التقطت من علو ألف متر بسماء العاصمة المقدسة ونشرتها “واس”، طيران الأمن وهو يحلق لتنفيذ أعمال المسح الجوي لخدمة ضيوف الرحمن، إلى جانب التوسعات الكبيرة التي يشهدها المسجد الحرام.
وأبرزت الصور بعضاً من الأجواء الإيمانية المطمئنة التي تشهدها أرجاء الحرم المكي، إلى جانب مشاريع المسجد الحرام والخدمات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة لضيوف الرحمن.
وفق “أخبار 24”.