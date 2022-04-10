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جديد المحليات > شاهد.. وزيرا “الموارد البشرية” و”التعليم” يشاركان أبناء مؤسسة “إخاء” الخيرية الإفطار الرمضاني
10/04/2022   5:35 ص

شاهد.. وزيرا “الموارد البشرية” و”التعليم” يشاركان أبناء مؤسسة “إخاء” الخيرية الإفطار الرمضاني

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شارك وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أمس (السبت)، في حفل الإفطار الرمضاني الذي أقامته المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” في فندق الإنتركونتنتيال بالرياض.

وهنأ رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة المهندس الراجحي في كلمة ألقاها خلال الحفل، الأبناء نظير تفوقهم وتميزهم ونجاحهم في مسيرة حياتهم العملية والتعليمية، موجهاً الشكر لوزارة التعليم لدورها في إلحاق أكثر من 350 طالباً وطالبة من الأيتام في الجامعات السعودية خلال عام 2021م. وفق “أخبار 24”.

فيما أكد وزير التعليم خلال كلمته، حرص القيادة على دعم الأبناء والبنات من ذوي الظروف الخاصة، بما في ذلك منحهم الأولوية في القبول للدراسات العليا والتوظيف داخل الحرم الجامعي، ودعمهم في مسارات الابتعاث وبرامج تأهيلهم لسوق العمل.

وزرا

شاهد.. وزيرا “الموارد البشرية” و”التعليم” يشاركان أبناء مؤسسة “إخاء” الخيرية الإفطار الرمضاني

جديد المحليات
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