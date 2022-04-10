الحقيل يسلم عدداً من الأسر المحتاجة مفاتيح وحداتهم السكنية بالمجمعة

سلم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، عددًا من الأسر المحتاجة مفاتيح وحداتهم السكنية بمشروع الإسكان التنموي في حي الملتقى بمحافظة المجمعة.
وجاء تسليم الوحدات أمس (السبت)، ضمن المشروع الذي تنفذه جمعية البر الخيرية ضمن اتفاقية ثلاثية مع الوزارة ومؤسسة الإسكان الأهلي، والتي تهدف إلى تسكين وتمليك 312 أسرة محتاجة لوحدات سكنية.
وعبر الحقيل عن سعادته بحضور الملتقى الخامس لأهالي محافظة المجمعة المقام بالرياض، والذي يأتي برعاية أمير منطقة الرياض، ومحافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل. وفق “أخبار 24”.
وأعلنت الجمعية خلال الحفل تدشين أعمال بناء مشروع وقف الخير السابع وهو عبارة عن مستشفى خاص، وإطلاق المشروع الوقفي الثامن وهو عبارة عن عمارة فندقية تقع على شارع الملك فهد بالمجمعة وسيعود ريعها لصالح برامج ومشاريع الجمعية.