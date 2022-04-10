كورونا في المملكة.. الإصابات دون المئة وانخفاض الحالات الحرجة وحالات التعافي عند مستوى مرتفع

لاتزال الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة دون المئة لليوم الثاني على التوالي، مسجلة 96 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبقى الحالات الجديدة عند مستوياتها المنخفضة ويبقى منحناها في اتجاهه التنازلي الذي بدأ في 19 يناير 2022.
وواصلت الحالات الحرجة انخفاضها، إذ غادرت 3 حالات العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 75 حالة، لتواصل بذلك منحناها التنازلي الذي بدأته منذ مطلع فبراير الماضي.
وبقيت حالات الشفاء عند مستوى مرتفع (3 أضعاف الإصابات الجديدة)، حيث تعافت 289 حالة من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 737199 من أصل 751813 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في المملكة.
في المقابل، شهدت الوفيات ارتفاعاً طفيفاً، فقد أشارت بيانات وزارة الصحة إلى تسجيل 3 وفيات جديدة، وذلك بعدما تراوحت الأيام الماضية بين الصفر والحالتي وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 9058 حالة وفاة، لكنها بقيت في مستوياتها المنخفضة التي تسجلها منذ أكتوبر 2021.
وفق “أخبار 24”.