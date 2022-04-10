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جديد المحليات > ​”التعليم” تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الرابع
10/04/2022   1:32 م

​”التعليم” تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الرابع

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أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الأحد)، جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثالث، وذلك عبر قنوات “عين” أو منصة “مدرستي”.

وأوضحت الوزارة أن جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية سوف يبدأ في الساعة الـ 10 صباحا، ويعاد طوال اليوم.

كما يبدأ الجدول الخاص بدروس الحصص اليومية للتعليم المستمر عبر قنوات “عين” في بث مباشر بدءًا من الساعة 9 صباحًا، ويعاد طوال اليوم، فيما سيكون جدول الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع الرابع من الساعة الـ10 صباحاً، ويعاد طوال اليوم. وفق “أخبار 24”.

​”التعليم” تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الرابع

جديد المحليات
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