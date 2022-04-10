أكدت وزارة الحج والعمرة أن النسبة والحصة الأكبر لحج هذا العام 1443هـ ستكون للحجاج القادمين من خارج المملكة.
وقال وكيل الوزارة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين المهندس هشام سعيد، إن تخصيص الحصة الأكبر لحجاج الخارج يأتي مراعاة لعدم تمكنهم من أداء الفريضة خلال العامين الماضيين بسبب ظروف جائحة “كورونا”.
وأوضح أنه لن يتم استثناء أي دولة من أداء الحج، وأن المملكة كعادتها ترحب بجميع المسلمين الراغبين في أداء المناسك من كل أقطار العالم، لافتاً خلال حديث لقناة “العربية” إلى أن توزيع حصص وأعداد الحجاج بين الدول يتم وفقاً لمبدأ النسبة والتناسب، وذلك بنسبة واحد إلى ألف من عدد السكان. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن المملكة تعمل على تحديد هذه الحصص للدول المختلفة؛ لكون أن المشاعر المقدسة لها حدود شرعية وحدود زمانية تستدعي أداء مناسك الحج في وقت معين ومكان معين، ولهذا سيتم الاستمرار على ذات المبدأ في تحديد الحصص، مع استكمال الشروط الصحية.
#نشرة_الرابعة | هل يشترط الحصول على الجرعة الثالثة لمن أراد الحج من داخل #السعودية ؟ وكيل @HajMinistry لخدمات الحج والعمرة م. هشام سعيد يجيب pic.twitter.com/wMqpy5M1ei
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 9, 2022
#نشرة_الرابعة | وكيل @HajMinistry لخدمات الحج والعمرة م. هشام سعيد: لا توجد دول أو جنسيات مستثناة من حج هذا العام pic.twitter.com/xsdGpA33Y9
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 9, 2022