يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة.. “الأرصاد”: استمرار الأتربة المثارة والغبار على أجزاء من المملكة

قال المركز الوطني للأرصاد، إنه من المتوقع أن يستمر اليوم (الأحد) تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية على شرق ووسط المملكة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة الصغرى.
وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال المملكة، مشيراً إلى أنه لا يستبعد تكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.
وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25-45كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
وأضاف أن ارتفاع الموج بالبحر الأحمر؛ من نصف متر إلى متر وربع على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي, وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.