بدء تنفيذ مشروع تحديث الأنظمة الكهروميكانيكية بالمسجد النبوي

أعلنت وزارة المالية، اليوم (الأحد)، بدء تنفيـذ مشـروع تحديـث الأنظمة الكهروميكانيكيــة بالمســجد النبــوي الشــريف.
وأوضحت الوزارة أن المشروع يشمل تحديث الأنظمة الصوتية، والسلالم الكهربائية، واللوحات والمولدات الكهربائية، ونظام المراقبة والتحكم، ونظام مكافحة الحريق، ونظام الصرف الصحي، ونظام التكييف، ونظام إنذار الحريق، بالإضافة إلى استبدال وحدات الإنارة بنوع موفر للطاقة.
وأبانت أن المشـروع، الذي يُنفذ بالتعـاون مـع إمارة منطقة المدينة المنورة والرئاسـة العامـة لشـؤون المسـجد الحـرام والمسـجد النبـوي، يُعـد مـن المشـاريع الداعمـة لتحقيـق مسـتهدفات برنامـج ضيـوف الرحمـن، والســعي لتيســير اســتضافة قاصــدي الحرميــن الشــريفين مــن الحجــاج والمعتمريــن والمصلين والزوار، وتقديــم أفضــل الخدمــات لهـم. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن أعمال المشروع بدأت فعليا ومن المتوقع اكتمالها في أكتوبــر 2024م وفق أعلـى المعاييـر وأفضـل المواصفـات والتقنيـات.