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جديد المحليات > “الأرصاد”: أمطار ربيعية على المناطق الجنوبية تمتد للرياض والشرقية الأربعاء القادم
10/04/2022   4:33 م

“الأرصاد”: أمطار ربيعية على المناطق الجنوبية تمتد للرياض والشرقية الأربعاء القادم

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توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار ربيعية على مرتفعات مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران، اعتباراً من الأربعاء المقبل.

وأشار المركز إلى أن الحالة المطرية قد تشمل أجزاءً من مناطق القصيم وحائل والشرقية والرياض.

ونبّه الأرصاد إلى أنه سيصدر في وقت لاحق بياناً تفصيلياً حول الحالة المطرية المرتقبة.

وفق “أخبار 24”.-

“الأرصاد”: أمطار ربيعية على المناطق الجنوبية تمتد للرياض والشرقية الأربعاء القادم

جديد المحليات
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