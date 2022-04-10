“الأرصاد”: أمطار ربيعية على المناطق الجنوبية تمتد للرياض والشرقية الأربعاء القادم

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار ربيعية على مرتفعات مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران، اعتباراً من الأربعاء المقبل.
وأشار المركز إلى أن الحالة المطرية قد تشمل أجزاءً من مناطق القصيم وحائل والشرقية والرياض.
ونبّه الأرصاد إلى أنه سيصدر في وقت لاحق بياناً تفصيلياً حول الحالة المطرية المرتقبة.
🔴 أمطار ربيعية بمشيئة الله #الاربعاء المقبل على مرتفعات مناطق #عسير #جازان #الباحة ، #مكة_المكرمة #المدينة_المنورة #نجران وتشمل أجزاء من مناطق
#القصيم #حائل #الشرقية #الرياض
“مزيد من التفاصيل في تقرير لاحق” #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/mZPlTo7PsZ
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) April 10, 2022
وفق “أخبار 24”.-