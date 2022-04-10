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جديد المناطق > “أمانة جدة” تتعقب الباعة الجائلين لمكافحة الظواهر السلبية
10/04/2022   4:33 م

“أمانة جدة” تتعقب الباعة الجائلين لمكافحة الظواهر السلبية

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نفذت أمانة محافظة جدة جولاتها الرقابية في تعقب الباعة الجائلين ومكافحة الظواهر السلبية على الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية خلال شهر رمضان.

وأوضحت الأمانة أن جهود الرقابة الميدانية، أسفرت عن إتلاف العديد من البسطات العشوائية ومصادرة أكثر من 3 أطنان من الخضار والفاكهة، إضافة إلى 141 لتراً من المشروبات الرمضانية مجهولة المصدر بنطاقي الصفا وأبحر.

وأكدت مواصلة جهودها في مكافحة “البيع العشوائي” بتنفيذ جولات رقابية لرصد وإزالة الباعة الجائلين والبسط المخالفة في المواقع التي تشهد وجود الباعة.وفق “أخبار 24”.

“أمانة جدة” تتعقب الباعة الجائلين لمكافحة الظواهر السلبية

جديد المناطق
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