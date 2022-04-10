متحدث “أمانة جدة”: قرار مطالبة ملاك الأراضي البيضاء بتسويرها يهدف لحفظ الأملاك ومعالجة التشوه البصري

أكد المتحدث الإعلامي لأمانة جدة محمد البقمي، أن قرار تسوير الأراضي البيضاء يهدف إلى حفظ الأملاك من التعديات ومعالجة التشوه البصري.
وأوضح في مقابلة مع قناة “الإخبارية”، أن المهلة التي تم إعطاؤها للملاك والتي تنتهي في الأول من يوليو المقبل، تتيح للملاك مراجعة المكاتب الهندسية لمعالجة وضع أراضيهم وتسويرها.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أكدت أن عدم الالتزام بتسوير الأراضي الفضاء بعد الأول من يوليو المقبل يعرض المالك للغرامات والجزاءات الواردة في لائحة المخالفات البلدية، لافتة إلى أن تسوير الأراضي الفضاء إلزامي، وأن تكلفة المخالفة 100 ريال لكل متر طولي، وتتكرر في حال عدم الالتزام بالتسوير.وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن الوزارة تسعى من خلال التسوير، توحيد مظهر الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض.
فيديو | متحدث #أمانة_جدة لـ #الإخبارية:
قرار مطالبة ملاك الأراضي البيضاء بتسويرها يهدف إلى حفظ الأملاك من التعديات ومعالجة التشوه البصري #النشرة_الأولى pic.twitter.com/epEaHp6pam
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 10, 2022