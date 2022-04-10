اتفاقية بين شركتي "SAMI" و"بوينج" لتأسيس مشروع استراتيجي مشترك في المملكة

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI” توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة “بوينج” لتأسيس مشروعٍ استراتيجي مشتركٍ في المملكة.
وتعد شركة “بوينج”، الرائدة عالمياً في صناعات الطيران، وصناعة الطائرات التجارية وأنظمة الدفاع والفضاء والأمن، ومزود خدمات الطيران للعملاء من الشركات وأجهزة الدفاع.
وجاء إعلان الاتفاقية خلال افتتاح فعاليات معرض الدفاع العالمي الذي أقيم بالرياض بحضور رئيس مجلس إدارة شركة SAMI أحمد الخطيب، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة بوينج والمستشارة التنفيذية لدى رئيس شركة بوينج، ليان كاريت، إلى جانب عددٍ من كبار المسؤولين من الطرفين.
وأكد الخطيب أن الاتفاقية تعزز من خطوات المملكة لقطاع دفاع مستدام بالكامل، لافتا إلى أن هذا المشروع المشترك سيعمل على تلبية احتياجات قطاع الطيران المتنامي في المملكة.
من جهته، أعرب نائب رئيس شركة بوينج لخدمات الدفاع والخدمات الحكومية الدولية توربو سجوجرين، عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة والطويلة التي تمتد على مدى 77 عامًا مع المملكة.وفق “أخبار 24”.
وبيّن أنه بموجب الاتفاقية الجديدة، سيتم تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمنصات الطائرات العمودية في المملكة، مؤكدًا مواصلة الالتزام بالشراكة مع SAMI، والعمل مع مختلف الجهات المعنية في المملكة.