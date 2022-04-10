توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثير النشاط في الرياح السطحية على معظم المناطق في المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح أنه من المتوقع استمرار تأثير النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة يومي (الاثنين) و(الثلاثاء)، موضحًا أنه ستصل سرعة الرياح أحيانًا إلى أكثر من 45 كم/ ساعة، وتؤدي إلى شبه انعدام أو انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من هذه المناطق.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه متوقع استمرار تأثير النشاط في الرياح السطحية على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل والأجزاء الشرقية لمنطقتي تبوك والمدينة المنورة، ويمتد ليشمل منطقة القصيم والأجزاء الشمالية لمنطقتي الرياض والشرقية.