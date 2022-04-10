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جديد المحليات > بالصور.. متسابق حفظ القرآن الكريم بالتلقين أول المتأهلين لنصف نهائي “عطر الكلام”
10/04/2022   10:09 م

بالصور.. متسابق حفظ القرآن الكريم بالتلقين أول المتأهلين لنصف نهائي “عطر الكلام”

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شهدت أولى منافسات مسابقة القرآن الكريم والأذان العالمية في مرحلة ربع النهائي مشاركة القارئ المغربي الكفيف يونس غربي الذي عاش حياته وأيام صباه طالبًا يحفظ القرآن بالتلقين في الكتاتيب.

وأظهر يونس غربي تميزاً في تطبيق أحكام التجويد، ومراعاة المقامات، واستخدام الطبقات الصوتية، حيث شارك بقراءة ندية نالت إعجاب المشاهدين ولجنة التحكيم بأعضائها الـ 13.

وكان المنافس الوحيد ليونس القارئ اليمني المولود في المدينة المنورة، والذي درس على إمام مسجدها النبوي الشيخ إبراهيم الأخضر، المتسابق أسامة أبو زيد، أحد المميزين في التلاوة والأداء، وتطبيق أحكام التجويد، إلا أن النصيب الأكبر من أصوات لجنة التحكيم كان لـ”غربي”.

وفي مسابقة الأذان تنافس المؤذن الليبي المتميز في القراءة والإنشاد عبدالفتاح علي جحيدر مع نظيره السوري خليل محمد سعيد بنشي.

وتعطي مسابقة القرآن الكريم والأذان الأولى من نوعها في العالم أبعادًا معرفيةً، من خلال تقييم المتسابقين وإبراز الملاحظات والتعديلات المتعلقة بمشاركاتهم؛ ليستفيد منها المهتمون بتلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان.

متسابق حفظ القرآن الكريم بالتلقين أول المتأهلين لنصف نهائي "عطر الكلام"

متسابق حفظ القرآن الكريم بالتلقين أول المتأهلين لنصف نهائي "عطر الكلام"

متسابق حفظ القرآن الكريم بالتلقين أول المتأهلين لنصف نهائي "عطر الكلام"

متسابق حفظ القرآن الكريم بالتلقين أول المتأهلين لنصف نهائي "عطر الكلام"

متسابق حفظ القرآن الكريم بالتلقين أول المتأهلين لنصف نهائي "عطر الكلام"

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. متسابق حفظ القرآن الكريم بالتلقين أول المتأهلين لنصف نهائي “عطر الكلام”

جديد المحليات
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