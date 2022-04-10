دياز يوجه رسالة للشهري.. ويحدد بدائله أمام الريان القطري

وجه المدير الفني لنادي الهلال، المدرب الأرجنتيني رامون دياز، رسالة إلى مهاجم الفريق الذي تعرض للإصابة خلال مواجهة الشارقة الإماراتي، صالح الشهري.
وقال دياز خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الريان القطري: “في البداية نتمنى الشفاء العاجل لصالح الشهري، وهو لاعب جيد للغاية”.
وأضاف دياز: “لدينا مهاجمان شابان، عبدالله الحمدان ورديف، وموسى ماريغا سبق أن لعب بهذا المركز ولذلك لدينا الخيارات وسنقرر من يلعب وفق ما أراه أفضل للفريق”. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت الفحوصات الطبية تعرض مهاجم الهلال، صالح الشهري، لقطع في وتر القدم، ويحتاج على إثره لتدخل جراحي، سيتم تحديد موعده، وذلك بعد إتمام الإجراءات الرسمية.
ويستعد نادي الهلال لمواجهة نظيره الريان، غدًا (الإثنين) ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، بدوري أبطال آسيا، بعدما حقق الفوز على الشارقة الإماراتي بهدفين مقابل هدف بالجولة الأولى.