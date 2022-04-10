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جديد المحليات > بهدف تحقيق النماء والازدهار للشعب اليمني.. وزير “الخارجية” يستقبل منسق الشؤون الإنسانية في اليمن
10/04/2022   10:08 م

بهدف تحقيق النماء والازدهار للشعب اليمني.. وزير “الخارجية” يستقبل منسق الشؤون الإنسانية في اليمن

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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم (الأحد)، المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي.

واستعرض الجانبان خلال الاستقبال أوجه تعزيز التنسيق المشترك بين المملكة والأمم المتحدة لدعم الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق النماء والازدهار للشعب اليمني، إضافة إلى بحث الجهود المشتركة لدعم سبل الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر.وفق “أخبار 24”.

بهدف تحقيق النماء والازدهار للشعب اليمني.. وزير “الخارجية” يستقبل منسق الشؤون الإنسانية في اليمن

جديد المحليات
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