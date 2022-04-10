الرئيس التنفيذي لـ”SAMI”: الشراكة مع “بوينج” تبدأ بالطائرات العمودية وتمتد للطائرات الحربية النفاثة

استعرض الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI ، وليد أبو خالد، ملامح الشراكة مع شركة بوينج الأمريكية، والتي تم الإعلان عنها خلال معرض الدفاع العالمي.
وأكد، خلال لقائه في برنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، أن الشراكة مع “بوينج” ستبدأ بالطائرات العمودية، وستمتد للطائرات الحربية النفاثة مستقبلًا.
وأضاف أن الشراكة ستشمل أيضًا نقل التقنية والمعرفة العلمية للمملكة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل المهندسين والمهندسات السعوديين للعمل على أنظمة متقدمة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه يتم العمل مع الشركة الأمريكية على تطوير القدرات المحلية وتصنيع بعض أجزاء الطائرات داخل المملكة.
#نشرة_الرابعة | الرئيس التنفيذي لشركة @SAMIDefense : الشراكة مع بوينغ الأميركية ستبدأ بالطائرات العمودية وستمتد مستقبلا حتى الطائرات العسكرية النفاثة @SAMIDefenseCEO pic.twitter.com/Sz9E7aIT8D
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 10, 2022
#نشرة_الرابعة | الرئيس التنفيذي لشركة @SAMIDefense : نقل المعرفة والتقنية إلى #السعودية من أهم مستهدفات شراكاتنا مع شركة بوينغ الأميركية @SAMIDefenseCEO pic.twitter.com/D9uyC9aCRh
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 10, 2022