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جديد المحليات > الرئيس التنفيذي لـ”SAMI”: الشراكة مع “بوينج” تبدأ بالطائرات العمودية وتمتد للطائرات الحربية النفاثة
10/04/2022   10:08 م

الرئيس التنفيذي لـ”SAMI”: الشراكة مع “بوينج” تبدأ بالطائرات العمودية وتمتد للطائرات الحربية النفاثة

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استعرض الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI ، وليد أبو خالد، ملامح الشراكة مع شركة بوينج الأمريكية، والتي تم الإعلان عنها خلال معرض الدفاع العالمي.

وأكد، خلال لقائه في برنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، أن الشراكة مع “بوينج” ستبدأ بالطائرات العمودية، وستمتد للطائرات الحربية النفاثة مستقبلًا.

وأضاف أن الشراكة ستشمل أيضًا نقل التقنية والمعرفة العلمية للمملكة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل المهندسين والمهندسات السعوديين للعمل على أنظمة متقدمة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه يتم العمل مع الشركة الأمريكية على تطوير القدرات المحلية وتصنيع بعض أجزاء الطائرات داخل المملكة.

الرئيس التنفيذي لـ”SAMI”: الشراكة مع “بوينج” تبدأ بالطائرات العمودية وتمتد للطائرات الحربية النفاثة

جديد المحليات
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