“الدفاع المدني” يحذر من الحـوادث المنزلية التي تقع خلال شهر رمضان

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لتجنب مخاطر الحـوادث المنزلية التي تقع خلال شهر رمضان المبارك.
وأكدت المديرية ضرورة سلامة التمديدات الكهربائية والغاز واتباع إرشادات الدفاع المدني لتجنب هذه المخاطر، والتي تشمل حـوادث مثل الناجمة عن اشتعال الزيت أثناء قلي الطعام باستخدام مواقد الغاز، والحرائق الكهربائية نتيجة عدم توزيع الأحمال أو استخدام وصلات غير مطابقة للمواصفات.
وشددت على ضرورة توفر مستلزمات السلامة وطفايات الحريق اليدوية وكواشف الدخان والتعرف على كيفية استخدامها في حالات الطوارئ. وفق “أخبار 24”.