طقس اليوم .. استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الرياض والجوف ومناطق أخرى في المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الإثنين)، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق في المملكة.
وأوضح المركز هذه المناطق وهي الجوف، والحدود الشمالية وحائل، والأجزاء الشرقية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، ويمتد تأثيرها لتشمل منطقة القصيم وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 12-32 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة. وفق “أخبار 24”.
وتوقع أن يكون ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزأين الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.