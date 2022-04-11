أطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام بالتعاون مع مجموعة “stc”، مشروع “ميدياثون” تحت شعار “سباق الإعلام”، والذي يُتيح تسابق الأفراد من إعلاميين ومتخصصين ومهتمين لتقديم مبادرات ومشروعات نوعية تسهم في وضع حلول مبتكرة للتحديات الإعلامية.
ويهدف مشروع “ميدياثون” لخلق التنافس واستقطاب الأفكار لصناعة مشروعات خلّاقة، مع وضع حلول مبتكرة لأربعة تحديات؛ هي تقليدية الطرح الإعلامي، وجمع البيانات الإعلامية ورصدها وتحليلها، وسد الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والممارسة المهنية، وتطوير التواصل الدولي.
وجرى اختيار موضوعات التحديات بناءً على نتائج دراسات ونقاشات مستفيضة من خلال ورش عمل متخصصة، جمعت أكثر من 50 مؤسسة أكاديمية ومهنية على المستوييْن المحلي والدولي. وفق “أخبار 24”.
وأعلنت وزارة الإعلام إطلاق البوابة الإلكترونية (Mediathon.media.gov.sa)، لاستقبال الأفكار والحلول الإبداعية، وبدء تلقي مشاركات المواطنين والمقيمين المتنافسين في سباق الإعلام “ميدياثون” عبرها.