بصفقات وصلت لمليار ريال.. نظرة على أسعار العقارات السكنية بالرياض خلال الـ 8 أيام الأولى من رمضان

شهدت مدينة الرياض خلال الـ 8 أيام الأولى من رمضان الجاري عدداً من الصفقات العقارية السكنية، حيث وصل أعلى سعر للمتر في إحدى القطع إلى 13.3 ألف ريال.
وبناء على المؤشر العقاري التابع لوزارة العدل، فقد بلغ إجمالي قيمة مبيعات الأراضي خلال الـ 8 أيام الأولى من شهر رمضان، 998.1 مليون ريال، فيما وصل إجمالي المساحات المباعة إلى 497.3 ألف متر مربع.
وجاءت أعلى 5 أحياء في المبيعات أولاً حي الخير بصفقات وصلت إلى 105.7 مليون ريال لـ 81.3 ألف متر مربع، تلاه حي الملقا بـ 80 مليوناً لـ 12.5 ألف متر، والمنصورة 67.3 مليون لـ 21.1 ألف متر مربع، ثم نمار 63.7 مليون لـ 61.8 ألف متر، والغدير 55.2 مليون لـ 9.2 ألف متر.
أما أعلى الصفقات قيمة، فكانت أرضا في حي الغدير بمساحة 9 آلاف متر مربع بقيمة 55.2 مليون ريال، تلاها أرض في حي الملقا بمساحة 3 آلاف متر مربع بقيمة 40 مليونا.
ومن حيث أعلى سعر للمتر المربع سجل حي الملقا 13.3 ألف ريال للمتر لقطعة مساحتها 450 مترا بقيمة 6 ملايين، وفي نفس الحي بسعر 13.1 ألف ريال للمتر لقطعة مساحتها 3 آلاف متر مربع بإجمالي 40 مليون ريال.وفق “أخبار 24”.
وفي حي الهدا سجلت 3 قطع أراض نفس سعر المتر بـ 12.7 ألف ريال، وبإجمالي 8.7 مليون ريال و8.4 مليون و5.1 مليون للقطع الثلاث على التوالي.