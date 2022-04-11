“الصناعة والثروة المعدنية” تطرح 13 موقعًا للاستثمار عن طريق المنافسة في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح بمنطقة الرياض

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم (الأحد)، طرح 13 موقعًا للاستثمار في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح في محافظة المزاحمية بمنطقة الرياض عن طريق المنافسة، حيث تستهدف المنافسة المستثمرين المهتمين بصناعة أحجار وصخور الزينة.
وذكرت الوزارة أن إعلان المنافسة وإيضاح شروط ومتطلبات ونتائج التأهيل وأسماء الفائزين سيكون عبر “منصة تعدين”، وستعمل الوزارة على تأهيل نتائج المتنافسين بناءً على متطلبات وشروط المنافسة المعلنة، كما يشترط على المتقدم إرفاق المستندات والمتطلبات لمعايير وشروط التأهيل عبر “منصة تعدين” بحسب المعلن.
ويبدأ استيفاء متطلبات التأهيل يوم (الأربعاء) الموافق 13 أبريل 2022، ثم إعلان تأهيل المتنافسين، وأخيرًا إطلاق عملية المزايدة على المواقع المخصصة.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الوزارة عملت على مراقبة وتنظيم موقع المجمع والتأكد من أن الأعمال المنفذة لا يترتب عنها أثر ضار بالأمن والسلامة والصحة، ولا تتسبب في الإضرار بالبيئة المحيطة أو الممتلكات، وذلك من خلال سَنّ الضوابط وفرض العقوبات على المخالفين.