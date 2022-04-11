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جديد المحليات > “التعليم” تعلن بدء التسجيل في برامج الإيفاد والابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية
11/04/2022   8:29 ص

“التعليم” تعلن بدء التسجيل في برامج الإيفاد والابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية

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أعلنت وزارة التعليم، عن فتح باب التسجيل في برامج الإيفاد والابتعاث لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام 2022 بدءاً من اليوم عبر نظام فارس، على أن يتم إغلاق التسجيل للمتقدمين في 24 ذي القعدة 1443هـ، وإغلاق استقبال الطلبات من الإدارات التعليمية في 1 ذي الحجة 1443هـ.

ويأتي ذلك في إطار توجه الوزارة نحو تطوير وتأهيل شاغلي الوظائف التعليمية وفق المعايير المهنية والاحتياجات التدريسية، بما يعزز الوصول لتحقيق الأداء الأمثل، وتحسين مخرجات التعليم، وكذلك تطوير قدرات منسوبي التعليم ودعمهم للقيام بأدوارهم الفاعلة التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واعتمدت الوزارة الخطة التشغيلية للإدارة العامة للايفاد والابتعاث 2022م، مشتملةً على برامج الإيفاد للدراسة بالداخل، والابتعاث للدراسة بالخارج، إضافةً إلى برامج ومشاريع التطوير المهني التي تتضمن المناهج الجديدة، والمسارات الثانوية، والبرامج التخصصية والفنية، إضافةً إلى ممارسي التطوير المهني، والاختبارات الدولية، وبرامج التطوير المهني للقيادات المدرسية والقيادات التعليمية.

"التعليم" تعلن بدء التسجيل في برامج الإيفاد والابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية

وفق “أخبار 24”.

 

“التعليم” تعلن بدء التسجيل في برامج الإيفاد والابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية

جديد المحليات
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