أمير مكة يسلّم الدفعة الثانية لــ 100 أسرة من سكان الأحياء العشوائية منازلهم الجديدة

سلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الدفعة الثانية من المساكن للأسر السعودية المُزالة منازلهم ضمن مشروع الأحياء العشوائية بجدة، وذلك بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبد الله البدير.
وبلغ عدد المساكن المُسلّمة للأسر 100 وحدة سكنية، وسيتواصل التسكين ليشمل 4781 أسرة بنهاية العام الحالي 2023 .
كما شَهد الفيصل توقيع اتفاقية تعاون لتوفير 2166 وحدة سكنية جديدة لمستفيدي الإسكان التنموي للأسر المزالة منازلهم، بالشراكة مع الوطنية للإسكان، ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة وكيل الوزارة للتطوير العقاري عبد الرحمن الطويل، ومن جانب الشركة عبد الله الرويضان.
وقدّم البدير شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، على اهتمامهما ومتابعتهما المستمرة للمشاريع الإسكانية والتنموية التي تنفذها الوزارة بالشراكة الفاعلة مع القطاعين الخاص، في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاعان البلدي والإسكاني من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وفق “أخبار 24”.