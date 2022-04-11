شهدت محافظة الخرج، إقامة إحدى أطول موائد الإفطار الرمضانية على مستوى المملكة بطول يتجاوز الـ 500 متر، وذلك في حديقة الملك عبدالعزيز ضمن فعاليات “ليالي رمضانية”.
ونفذت بلدية الخرج أطول مائدة رمضانية في حديقة الملك عبدالعزيز بحي السليمانية وسط السيح، وذلك بالتعاون مع عدد من الفرق التطوعية.
وصاحب المائدة الرمضانية، عددٌ من المناشط والبرامج المجتمعية منها؛ برامج “مسرح الطفل”، بجانب برنامج مجتمعي بعنوان “رمضان زمان” الذي يفتح نافذة الذكريات لأهالي مدن وبلدات وقرى الخرج مع عاداتهم وموروثاتهم، إضافة إلى إقامة بعض المسابقات المخصصة للشباب، وتخصيص أركان للمبادرات التوعوية، ومنطقة ألعاب الأطفال والضيافة.
وفق “أخبار 24”.