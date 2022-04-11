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جديد المحليات > “المرور” يوضح خطوات تقديم بلاغ حال وقوع حـادث للمركبة عبر تطبيق “نجم”
11/04/2022   1:59 م

“المرور” يوضح خطوات تقديم بلاغ حال وقوع حـادث للمركبة عبر تطبيق “نجم”

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أوضحت الإدارة العامة للمرور خطوات تقديم بلاغ حال حدوث أي طارئ للمركبة عبر الهاتف من خلال تطبيق “نجم”، وذلك عبر 4 خطوات.

وأبانت الإدارة العامة في رسالة إرشادية، أن تقديم البلاغ يبدأ عقب تحميل التطبيق من المتجر، ثم إنشاء البلاغ باتباع الخطوات الموضحة بالتطبيق.

وأكدت أهمية أخذ صورة شمولية للحـادث، مشددة على عدم تجنيب المركبة من موقع الحـادث إلا بعد استلام إشعار القبول من التطبيق.

وكانت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع شركة “نجم” لخدمات التأمين أطلقت اليوم (الإثنين)، المرحلة الأولى من خدمة المعاينة عن بُعد للحـوادث المرورية البسيطة (بلغ ـ صور ـ جنب).وفق “أخبار 24”.

وبيّن “المرور”، أن شروط الاستفادة من الخدمة عبر تطبيق “نجم” تتضمن وجود تأمين لدى أحد أطراف الحـادث، وعدم وجود إصابات أو وفيات، وأن يكون موقع الحـادث ضمن النطاق المكاني لشركة نجم.

“المرور” يوضح خطوات تقديم بلاغ حال وقوع حـادث للمركبة عبر تطبيق “نجم”

جديد المحليات
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